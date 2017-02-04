Ãœzerine 250 kiloluk cam dÃ¼ÅŸen Ece aÃ§tÄ±ÄŸÄ± rekor tazminatÄ± kazandÄ±

Ä°stanbul Taksim'de yÃ¼rÃ¼rken Ã¼zerine 250 kiloluk cam dÃ¼ÅŸen ve aÄŸÄ±r yaralanan Ece Turhan, 102 gÃ¼n yaÅŸam mÃ¼cadelesi verdikten sonra ayaÄŸa kalktÄ±.

Ä°TÜ'de "Çevre MühendisliÄŸi" okuyan 22 yaÅŸÄ±ndaki Ece Turhan, 22 Ocak 2009'da Ä°stanbul'da Ä°stiklal Caddesi'nde arkadaÅŸlarÄ± ile gezerken BeyoÄŸlu FitaÅŸ SinemasÄ±'nÄ±n bulunduÄŸu AFM Ä°ÅŸhanÄ±'nÄ±n beÅŸinci katÄ±ndan üzerine 250 kiloluk cam düÅŸtü. AÄŸÄ±r yaralanan ve acilen CerrahpaÅŸa TÄ±p Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü'ne sevk edilen Turhan, 102 gün yaÅŸam mücadelesi verdi. Bugüne kadar 22 ameliyat geçiren genç kÄ±zÄ±n gözlerinde yüzde 90 görme kaybÄ± oluÅŸtu.

REKOR TAZMÄ°NATI KAZANDI

Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'Ä±n haberine göre, ameliyatlarÄ±n ardÄ±ndan Turhan okuluna kavuÅŸurken ailesi de sorumlular hakkÄ±nda iki ayrÄ± dava açtÄ±. Daha sonra iki dava dosyasÄ± birleÅŸtirildi. 8 yÄ±ldÄ±r süren davanÄ±n önceki gün görülen 26'ncÄ± duruÅŸmasÄ±nda karar çÄ±ktÄ±. DavanÄ±n bittiÄŸini kararÄ±nda açÄ±klayan mahkeme, asÄ±l davada Ece Turhan için 910 bin maddi, 100 bin manevi; baba için bin lira maddi 50 bin lira manevi; anne için 50 bin lira manevi ve teyze için 10 bin lira manevi tazminatÄ±n davalÄ±lardan alÄ±narak davacÄ±ya ödenmesine karar verdi.Mahkeme ayrÄ±ca birleÅŸen ikinci davayla ilgili yine davalÄ±larÄ±n 1 milyon 111 bin 704 lira 14 kuruÅŸ ödemesine karar verdi.Ece Turhan böylece bugüne kadar emsali az görülecek bir davayÄ± kazanmÄ±ÅŸ oldu. Ece Turhan ve ailesi, toplamda 2 milyon 231 bin 704 lira 14 kuruÅŸ tazminata hak kazandÄ±. DavalÄ±larÄ±n kararÄ± temyiz etmesi bekleniyor.