Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/02/2017 09:37

Referandumda ilk hedef kararsÄ±z seÃ§men


Nisan'da yapÄ±lmasÄ± beklenen referandum iÃ§in kararsÄ±z seÃ§menin nasÄ±l ikna edileceÄŸi yÃ¶nde stratejiler geliÅŸtirmek adÄ±na CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda baÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten 4 isimle partiden 1 bakan ve 3 vekil kampanyanÄ±n beyin takÄ±mÄ±nÄ± oluÅŸturacak.

Anayasa paketinin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'na gönderilmesinin ardÄ±ndan gözler, referandum tarihine kilitlendi.AK Parti yönetimi de bir taraftan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kampanyasÄ±nda seçmene götüreceÄŸi argümanlarÄ± belirlerken, diÄŸer yandan bu süreci yönetecek kadroyu oluÅŸturdu. Anayasa metninin hazÄ±rlanmasÄ± sürecinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lan isimler kampanyada da destek verecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ± Mehmet Uçum ve Åžükrü Karatepe'nin yanÄ± sÄ±ra YiÄŸit Bulut ve Özlem Zengin de kampanyaya yön verecek kararlarÄ± alacak ekibin içinde.

KARARSIZ SEÇMEN SLOGANI KULLANILACAK

Partide, önce MKYK ardÄ±ndan da MYK'da yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerde, seçmen için üç önemli baÅŸlÄ±k olduÄŸu saptandÄ±. 'Güvenlik, ekonomi ve iÅŸsizlik' baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n ön plana çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, kampanya sürecinde bu konular üzerinde çalÄ±ÅŸma yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. Parti, sayÄ±larÄ±nÄ± yüksek bulduÄŸu kararsÄ±zlarla ilgili olarak da özel bir çalÄ±ÅŸma yapacak. Anayasa paketine destek veren AK Parti ve MHP seçmeni arasÄ±nda kararsÄ±z olan kitlelere nasÄ±l ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±yla ilgili çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. ToplantÄ±larda, 'kararÄ±mÄ±z evet' sloganÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± da aÄŸÄ±rlÄ±k kazandÄ±. 

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Askerlik Åžube BaÅŸkanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ± ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tekini kapÄ±ya sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Konya'da belediye otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. ÅžofÃ¶rÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine kaÃ§an bir saldÄ±rgan ayaÄŸÄ±nÄ±n kapÄ±ya sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tekini bÄ±raktÄ±.


TSK aÃ§Ä±kladÄ± 51 DAEÅž'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

TSK'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 165'inci gÃ¼nÃ¼nde 200 DAEÅž hedefinin vurulduÄŸu ve 4'Ã¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emiri olmak Ã¼zere 51 DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.