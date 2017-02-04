Referandumda ilk hedef kararsÄ±z seÃ§men

Nisan'da yapÄ±lmasÄ± beklenen referandum iÃ§in kararsÄ±z seÃ§menin nasÄ±l ikna edileceÄŸi yÃ¶nde stratejiler geliÅŸtirmek adÄ±na CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda baÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten 4 isimle partiden 1 bakan ve 3 vekil kampanyanÄ±n beyin takÄ±mÄ±nÄ± oluÅŸturacak.

Anayasa paketinin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'na gönderilmesinin ardÄ±ndan gözler, referandum tarihine kilitlendi.AK Parti yönetimi de bir taraftan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kampanyasÄ±nda seçmene götüreceÄŸi argümanlarÄ± belirlerken, diÄŸer yandan bu süreci yönetecek kadroyu oluÅŸturdu. Anayasa metninin hazÄ±rlanmasÄ± sürecinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lan isimler kampanyada da destek verecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ± Mehmet Uçum ve Åžükrü Karatepe'nin yanÄ± sÄ±ra YiÄŸit Bulut ve Özlem Zengin de kampanyaya yön verecek kararlarÄ± alacak ekibin içinde.

KARARSIZ SEÇMEN SLOGANI KULLANILACAK

Partide, önce MKYK ardÄ±ndan da MYK'da yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerde, seçmen için üç önemli baÅŸlÄ±k olduÄŸu saptandÄ±. 'Güvenlik, ekonomi ve iÅŸsizlik' baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n ön plana çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, kampanya sürecinde bu konular üzerinde çalÄ±ÅŸma yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. Parti, sayÄ±larÄ±nÄ± yüksek bulduÄŸu kararsÄ±zlarla ilgili olarak da özel bir çalÄ±ÅŸma yapacak. Anayasa paketine destek veren AK Parti ve MHP seçmeni arasÄ±nda kararsÄ±z olan kitlelere nasÄ±l ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±yla ilgili çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. ToplantÄ±larda, 'kararÄ±mÄ±z evet' sloganÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± da aÄŸÄ±rlÄ±k kazandÄ±.