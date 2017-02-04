Yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ± yolcu otobÃ¼slerine sivil trafik uygulamasÄ± geldi

Toplu taÅŸÄ±ma ve ÅŸehirlerarasÄ± yolcu otobÃ¼slerinde baÅŸlatÄ±lan sivil trafik uygulamasÄ±yla ilgili emniyetten aÃ§Ä±klama geldi.

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan genelgeyle toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ± ve ÅŸehirlerarasÄ± yolcu otobüslerinde baÅŸlatÄ±lan sivil trafik uygulamasÄ± hayata geçirildi. Uygulama kapsamÄ±nda Ankara'dan Ä°stanbul'a yolcu olarak gelen sivil polis memuru, sürücünün kural hatalarÄ±nÄ± yol boyu takip etti. 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'na gelen otobüs giriÅŸte trafik polisleri tarafÄ±ndan durduruldu. Ekipler, sivil polisin verdiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda otobüs ÅŸoförüne kapalÄ± alanda tütün ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayÄ± toplam 190 TL para cezasÄ± kesti. Yolcularda uygulamadan memnun olduklarÄ±nÄ± söyledi.