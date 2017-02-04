Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/02/2017 10:01

Yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ± yolcu otobÃ¼slerine sivil trafik uygulamasÄ± geldi


Toplu taÅŸÄ±ma ve ÅŸehirlerarasÄ± yolcu otobÃ¼slerinde baÅŸlatÄ±lan sivil trafik uygulamasÄ±yla ilgili emniyetten aÃ§Ä±klama geldi.

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan genelgeyle toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ± ve ÅŸehirlerarasÄ± yolcu otobüslerinde baÅŸlatÄ±lan sivil trafik uygulamasÄ± hayata geçirildi. Uygulama kapsamÄ±nda Ankara'dan Ä°stanbul'a yolcu olarak gelen sivil polis memuru, sürücünün kural hatalarÄ±nÄ± yol boyu takip etti. 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'na gelen otobüs giriÅŸte trafik polisleri tarafÄ±ndan durduruldu. Ekipler, sivil polisin verdiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda otobüs ÅŸoförüne kapalÄ± alanda tütün ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayÄ± toplam 190 TL para cezasÄ± kesti. Yolcularda uygulamadan memnun olduklarÄ±nÄ± söyledi. 

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Askerlik Åžube BaÅŸkanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda sÃ¼ren operasyonlarda BeypazarÄ± Askerlik Åžube BaÅŸkanÄ± ÃœsteÄŸmen H.Y. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.


OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ± ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tekini kapÄ±ya sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Konya'da belediye otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. ÅžofÃ¶rÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine kaÃ§an bir saldÄ±rgan ayaÄŸÄ±nÄ±n kapÄ±ya sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tekini bÄ±raktÄ±.


TSK aÃ§Ä±kladÄ± 51 DAEÅž'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

TSK'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 165'inci gÃ¼nÃ¼nde 200 DAEÅž hedefinin vurulduÄŸu ve 4'Ã¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emiri olmak Ã¼zere 51 DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.