Saat kaÃ§ diye sordu soluÄŸu emniyette aldÄ±lar

Bolu'da eÄŸitim gÃ¶ren Nijerya'dan gelen yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciler, Ã§evrede yaÅŸayan halktan oldukÃ§a ÅŸikayetÃ§i, YabancÄ± olduklarÄ± gerekÃ§eyle "Saat kaÃ§, Ã¼zerindeki kÄ±yafeti nereden aldÄ±n?" gibi sorularÄ± alay ederek soran ÅŸahÄ±slara tekme tokat atan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in polis mÃ¼dahalede bulundu.

Bolu'da Ä°zzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyüÅŸ yapan Abant Ä°zzet Baysal Üniversitesi SaÄŸlÄ±k Meslek Yüksekokulu'nda eÄŸitim gördüÄŸü öÄŸrenilen NijeryalÄ± iki öÄŸrenciye 30 yaÅŸÄ±ndaki bir ÅŸahsÄ±n, 'Saat kaç, üzerindekini nereden aldÄ±n, pazardan mÄ± aldÄ±n?" diye sormasÄ± üzerine taraflar arasÄ±nda yumruk yumruÄŸa kavga çÄ±ktÄ±. Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n da müdahale ettiÄŸi kavgada NijeryalÄ± öÄŸrenciler zorlukla sakinleÅŸtirildi. ÅžahÄ±slar birbirine tekme tokat saldÄ±rdÄ±lar.

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Kendilerine 'saat kaç?' gibi sorularÄ±n dalga geçilmek için sorulduÄŸunu ifade eden NijeryalÄ± öÄŸrenciler, "Biz yabancÄ±yÄ±z, artÄ±k biz yorulduk. Herkes sokakta bizi görünce saçma sapan sorular soruyor. Biz de tepki verince bizim üzerimize geliyorlar. Sokakta yürüyorum bir adam üstüme geldi. Hiç selam falan vermeden 'saat kaç?', 'elbiseyi nereden aldÄ±n?' diye sordu. Saat kaç ne demek. Ben saat mi satÄ±yorum" ÅŸeklinde konuÅŸtular. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafÄ±ndan karakola götürülen gençlerin birbirlerinden ÅŸikayetçi olmadÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.