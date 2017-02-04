Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/02/2017 10:26

TSK aÃ§Ä±kladÄ± 51 DAEÅž'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirildi


TSK'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 165'inci gÃ¼nÃ¼nde 200 DAEÅž hedefinin vurulduÄŸu ve 4'Ã¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emiri olmak Ã¼zere 51 DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 165'inci gününde muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan, karadan ve havadan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile planlÄ± harekatÄ±n icrasÄ±nÄ±n devam edildiÄŸi belirtildi. Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 200 DEAÅž terör örgütü hedefine ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile atÄ±ÅŸ yapÄ±larak, DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri ve komuta kontrol tesislerinin baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, bu hedeflerden bazÄ±larÄ±nÄ±n da imha edilerek kullanÄ±lamaz hale getirildiÄŸi bildirildi. AçÄ±klamada, "Ä°cra edilen hava harekatÄ± ve çatÄ±ÅŸmalarda 4'ü DEAÅž 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. DEAÅž terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saÄŸlayan, patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerimiz tarafÄ±ndan 24 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± (EYP) imha edilmiÅŸ, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne kadar, çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 3 bin 656 EYP ve 55 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiÅŸtir" denildi.

 

 

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