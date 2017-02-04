OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ± ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tekini kapÄ±ya sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Konya'da belediye otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. ÅžofÃ¶rÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine kaÃ§an bir saldÄ±rgan ayaÄŸÄ±nÄ±n kapÄ±ya sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tekini bÄ±raktÄ±.

Konya'da Alaaddin-AydoÄŸdu Mahallesi seferini yapan 42 DGZ 40 plakalÄ± Ä°brahim Åžerbetçi yönetimindeki belediye otobüsü 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan durduruldu. Otobüse binen ÅŸüpheliler kartlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ayaklarÄ±nda sakatlÄ±k bulunduÄŸu için yürüyemediklerini söyledi. Åžüpheliler bir süre sonra otobüs içerisinde huzursuzluk çÄ±kardÄ±klarÄ± gerekçesiyle Åžerbetçi tarafÄ±ndan ikaz edildi. Bunun üzerine ÅŸüpheliler Åžerbetçi'ye bÄ±çakla saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±.Åžerbetçi'nin çekiçle karÅŸÄ±lÄ±k vermesine karÅŸÄ±n ÅŸüphelilerden biri yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÄ±çakla Åžerbetçi'yi kolundan yaraladÄ±. YolcularÄ±n polisi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören ÅŸüpheliler kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Åžüphelilerden biri kapÄ±dan çÄ±karken ayakkabÄ±sÄ±nÄ± kapÄ±da bÄ±rakarak kaçtÄ±.

"ÇEKÄ°Ç OLMASA BELKÄ°DE BENÄ° ÖLDÜRECEKLERDÄ°"

Çekiçle karÅŸÄ±lÄ±k vermediÄŸi takdirde saldÄ±rganlarÄ±n kendisini öldürebileceklerini belirten Ä°brahim Åžerbetçi, ÅŸunlarÄ± söyledi:"Otobüsün önüne atladÄ±lar. Bende bu soÄŸukta yürümesinler diye aldÄ±m. Sonra küfürler ederek baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±lar. Biri bÄ±çak çÄ±kartÄ±p bana saldÄ±rdÄ±. Bende çekiçle karÅŸÄ±lÄ±k verdim. Çekiç olmasa belkide beni öldüreceklerdi." Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.