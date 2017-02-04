Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/02/2017 11:55

AVM'lere plaka tanÄ±ma sistemi uygulamasÄ± geldi ilk ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±


AVM'ler iÃ§in ÅŸart koÅŸulan plaka tanÄ±ma sisteminin ilk uygulamasÄ±, Ankara'nÄ±n gÃ¶zde semti Oran'da baÅŸladÄ±.

Bir AVM'ye kurulan otomatik plaka tanÄ±ma sistemi ile otoparka giren tüm araçlarÄ±n plakasÄ± otomatik algÄ±lanarak sisteme aktarÄ±lÄ±yor. Emniyet de AVM'ye ÅŸüpheli ve aranan araçlarÄ±n plakasÄ±nÄ± bildiriyor. Eskiden gözle yapÄ±lan plaka kontrolü, bu sistemle otomatik olarak gerçekleÅŸiyor. Emniyetten gelen ÅŸüpheli plakalar, AVM'nin plaka tanÄ±ma sisteminde kara listeye kaydediliyor. Bu plakalardan birine sahip araç AVM'ye girdiÄŸinde, sistem kÄ±rmÄ±zÄ± alarm veriyor.

UYGULAMA Ä°LE HIRSIZ YAKALANDI

Sistemin kurulduÄŸu One Tower AVM'nin genel müdürü Ferhat Bank, uygulamanÄ±n ilk meyvesini geçen hafta verdiÄŸini anlattÄ±. Plaka tanÄ±ma sisteminin hÄ±rsÄ±zlÄ±ktan aranan bir aracÄ± tespit ettiÄŸini ve ÅŸüpheliyi emniyete teslim ettiklerini söyleyen Bank, "Sistem yakÄ±nda emniyete doÄŸrudan baÄŸlanacak. Bunun için emniyetin yapacaÄŸÄ± teknik çalÄ±ÅŸmayÄ± bekliyoruz" dedi.

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