Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/02/2017 12:47

THY yolcu uÃ§aÄŸÄ± Ä°ran'a acil iniÅŸ yaptÄ±


TÃ¼rk Hava YollarÄ±, Ä°stanbul Vietnam uÃ§aÄŸÄ±ndaki bir yolcunun hastalanmasÄ± sebebiyle Ä°ran'a acil iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°ran devlet televizyonunun aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Ä°stanbul'dan Vietnam gitmekte olan THY'e ait Airbus 300-330 tipi yolcu uçaÄŸÄ±, bir yolcunun aniden rahatsÄ±zlanmasÄ± üzerine Ä°ran'Ä±n güneydoÄŸusunda bulunan Zahidan Hava LimanÄ±'nda acil iniÅŸ yaptÄ±. Bu sabah TSÄ° ile 7: 05 yaÅŸanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan saÄŸlÄ±k ekipleri, hastayÄ± Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi'ne nakletti. UçaÄŸÄ±n, hastanÄ±n durumunun netleÅŸmesi için havalimanÄ±nda beklediÄŸi belirtildi.

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