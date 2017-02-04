Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/02/2017 17:37

Polise zÄ±rh delici mermiyle saldÄ±rdÄ±lar


Gaziantep'te polisin "dur" ikazÄ±na uymayan zanlÄ±, zÄ±rh delici mermiyle saldÄ±rarak kaÃ§tÄ±.

Merkez Åžahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, ÅŸüphe üzerine Mehmet Ali Åž'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 34 UZ 0891 plakalÄ± otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ikazÄ±na uymayan zanlÄ±, uzun namlulu silahla polise ateÅŸ ettikten sonra otomobiliyle kaçtÄ±.Ölen ya da yaralanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olayda, ekiplerin araÅŸtÄ±rmasÄ± sonucu zanlÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araç plakasÄ±nÄ±n sahte olduÄŸunu, mermilerin ise zÄ±rh delici özelliÄŸi bulunduÄŸu belirlendi. Polis, aynÄ± mahallede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen zanlÄ±nÄ±n evine operasyon düzenledi.  Evde bulunan 2'si kadÄ±n 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na alan ekiplerin zanlÄ±yÄ± yakalama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

 

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