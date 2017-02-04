Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/02/2017 18:00

Hayali kaymakam olmaktÄ± para kazanmak iÃ§in gittiÄŸi inÅŸaat Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ getirdi


Para kazanmak iÃ§in Ä°stanbul'da inÅŸaatta Ã§alÄ±ÅŸmaya giden Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi demir kalÄ±bÄ±n altÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼. Hayalinin kaymakam olduÄŸu sÃ¶ylenen genÃ§ bugÃ¼n sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±.

Ä°stanbul'da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatta vinçle kaldÄ±rÄ±lan demir bir kalÄ±bÄ±n altÄ±nda kalarak ölen Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi Ä°ktisadi Ä°dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi 22 yaÅŸÄ±ndaki Remzi Ersu, Van'Ä±n BaÅŸkale Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± Tokluca Mahallesi'nde gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi. Mehmet Nuru Ersu, yoksulluk nedeniyle oÄŸlunun Ä°stanbul'a çalÄ±ÅŸmaya gittiÄŸini belirtirken, arkadaÅŸlarÄ± ise Remzi'nin kaymakam olma hayalinin olduÄŸunu söyledi.

 

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Trafikte yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ± 3 ayrÄ± ihlalden ceza aldÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan kabul edilen ve yolcu otobÃ¼slerinde sivil trafik polisi uygulamasÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n bir otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne 3 ayrÄ± ihlalden 299 lira ceza kesildi.


NÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rÃ¼yle kavga eden fanatik baba bakÄ±n oÄŸluna ne isim verdi

Manisa'da yaÅŸayan BeÅŸiktaÅŸ fanatiÄŸi baba, henÃ¼z 2 yaÅŸÄ±nda olan Ã§ocuÄŸuna "BeÅŸiktaÅŸ" ismini verdi.


Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda terÃ¶ristlere araÃ§ satan ÅŸahÄ±s ByLock kullanÄ±yormuÅŸ

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸmek iÃ§in terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§lardan birini satan ÅŸahsÄ±n byLock kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca ikinci kez gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.