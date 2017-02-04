Hayali kaymakam olmaktÄ± para kazanmak iÃ§in gittiÄŸi inÅŸaat Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ getirdi

Para kazanmak iÃ§in Ä°stanbul'da inÅŸaatta Ã§alÄ±ÅŸmaya giden Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi demir kalÄ±bÄ±n altÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼. Hayalinin kaymakam olduÄŸu sÃ¶ylenen genÃ§ bugÃ¼n sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±.
Ä°stanbul'da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatta vinçle kaldÄ±rÄ±lan demir bir kalÄ±bÄ±n altÄ±nda kalarak ölen Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi Ä°ktisadi Ä°dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi 22 yaÅŸÄ±ndaki Remzi Ersu, Van'Ä±n BaÅŸkale Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± Tokluca Mahallesi'nde gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi. Mehmet Nuru Ersu, yoksulluk nedeniyle oÄŸlunun Ä°stanbul'a çalÄ±ÅŸmaya gittiÄŸini belirtirken, arkadaÅŸlarÄ± ise Remzi'nin kaymakam olma hayalinin olduÄŸunu söyledi.