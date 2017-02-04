Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/02/2017 18:06

NÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rÃ¼yle kavga eden fanatik baba bakÄ±n oÄŸluna ne isim verdi


Manisa'da yaÅŸayan BeÅŸiktaÅŸ fanatiÄŸi baba, henÃ¼z 2 yaÅŸÄ±nda olan Ã§ocuÄŸuna "BeÅŸiktaÅŸ" ismini verdi.

Manisa'da çay ocaÄŸÄ± iÅŸleten fanatik BeÅŸiktaÅŸlÄ± Mesut Karasi, yÄ±llardÄ±r BeÅŸiktaÅŸ'ta forma giyme hayali kurdu. BeÅŸiktaÅŸ'ta forma giyme hayalini gerçekleÅŸtiremeyen 30 yaÅŸÄ±ndaki baba Mesut Karasi, 2 yÄ±l önce doÄŸan çocuÄŸuna BeÅŸiktaÅŸ adÄ±nÄ± vermek istedi. Bunun üzerine baÅŸta eÅŸi Leyla Karasi ve babasÄ±ndan büyük bir tepki gören baba Mesut Karasi, bu kararÄ±ndan vazgeçmedi ve oÄŸluna BeÅŸiktaÅŸ adÄ±nÄ± verdi. Nüfusunda sadece BeÅŸiktaÅŸ isminin yazmasÄ±nÄ± isteyen fanatik BeÅŸiktaÅŸlÄ± baba Mesut, nüfus memurlarÄ±yla bile bu yüzden tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sadece BeÅŸiktaÅŸ isminin verilemeyeceÄŸini öÄŸrenen Karasi, bunun üzerine nüfus cüzdanÄ±na Muhammed Ali BeÅŸiktaÅŸ adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±. Kendi babasÄ±yla bu yüzden çok tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Karasi, babasÄ±nÄ±n kendisiyle 3 ay konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"HAYALÄ°M BEÅžÄ°KTAÅž 1903 KOYMAKTI"

ÇocukluÄŸundan beri evlendiÄŸinde çocuÄŸuna BeÅŸiktaÅŸ adÄ±nÄ± vermenin hayalini kurduÄŸunu belirten baba Karasi, "Çocukluk hayalimdi. OrtaokuldaydÄ±m, daha yeni evliliÄŸi öÄŸrenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda evlendiÄŸimde çocuÄŸum olursa adÄ±nÄ± BeÅŸiktaÅŸ koyacaÄŸÄ±mÄ± söylemiÅŸtim. Ailem çocuÄŸum olduktan sonra buna karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Muhammet Ali ismi de babamÄ±n hayaliydi. Benim asÄ±l hayalim BeÅŸiktaÅŸ 1903 koymaktÄ±. O da olmuyor zaten. Ben de ön ismine Muhammet Ali'yi yazdÄ±m. Sonra da BeÅŸiktaÅŸ ismini koydum" dedi.

 

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