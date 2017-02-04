Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda terÃ¶ristlere araÃ§ satan ÅŸahÄ±s ByLock kullanÄ±yormuÅŸ

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸmek iÃ§in terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§lardan birini satan ÅŸahsÄ±n byLock kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca ikinci kez gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°zmir Adliyesi'ne yönelik olarak PKK'lÄ± teröristler tarafÄ±ndan bombalÄ± otomobil ve uzun namlulu silahlarla gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da, teröristlerin amaçlarÄ±na ulaÅŸmalarÄ±nÄ± engelleyen polis memuru Fethi Sekin ile mübaÅŸir Musa Can, ÅŸehit oldu, 9 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan iki otomobilden birini kÄ±sa süre önce satan K.A. da teröristlerle doÄŸrudan baÄŸlantÄ±sÄ± saptanamadÄ±ÄŸÄ± için serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ancak FETÖ/PDY üyelerinin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kan K.A., yeniden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Geçen 15 Ocak'ta adliyeye gönderilen K.A., bu kez tutuklandÄ±. Ä°ki teröristin kente geldikten sonra baÄŸlantÄ± kurduÄŸu tespit edilince gözaltÄ±na alÄ±nan Ä°.Z. de yardÄ±m ve yataklÄ±k suçundan tutuklandÄ±.