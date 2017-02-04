Trafikte yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ± 3 ayrÄ± ihlalden ceza aldÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan kabul edilen ve yolcu otobÃ¼slerinde sivil trafik polisi uygulamasÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n bir otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne 3 ayrÄ± ihlalden 299 lira ceza kesildi.

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan genelgeyle toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ± ve ÅŸehirlerarasÄ± yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya baÅŸladÄ±. Bu uygulama kapsamÄ±nda Ankara AÅžTÄ°'den Bilecik'e özel bir seyahat firmasÄ±yla gelen Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Trafik Planlama ve Denetleme Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda görevli polis memuru Ercüment Çevrim, güzergah üzerinde trafikte yaÅŸanan ihlalleri deÄŸerlendirerek üç hususta ÅŸoför Hüseyin ÇavaÅŸ'a ceza kesti. ÇavaÅŸ'a kesilen cezalardan biri pes dedirten cinsten olurken sürücü neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. ÇavaÅŸ'a yolculuk esnasÄ±nda sigara içmesinden 109 lira, emniyet kemeri takmamasÄ±ndan 95 lira, yolculuk sÄ±rasÄ±nda cep telefonu ile konuÅŸmaktan 95 lira olmak üzere toplam 299 lira ceza kesildi.