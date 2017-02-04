Bakan Soylu KoruyucularÄ±mÄ±z operasyonlarda ek tazminat alacak dedi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, terÃ¶r olaylarÄ± kapsamÄ±nda koruyucularla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, "ArtÄ±k korucularÄ±mÄ±zoperasyonlarda askerimiz, jandarmamÄ±zla polisimizle aynÄ± mÃ¼cadeleyi ortaya koyarken, bu harcÄ±rahlarÄ±nÄ±, ek tazminatlarÄ±nÄ± da alacaklar" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°brahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evinde düzenlenen programa Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami AltÄ±nok, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler, Vali Musa IÅŸÄ±n, AK Parti AÄŸrÄ± Milletvekili Cesim Gökçe, Ä°l Emniyet Müdürü Kenan YÄ±ldÄ±z, Ä°l Jandarma KomutanÄ± ÇoÅŸkun Sel, Ak Parti AÄŸrÄ± Ä°l BaÅŸkanÄ± Kemal Atmaca ve köy korucularÄ± katÄ±ldÄ±.üProgramda konuÅŸan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, 47 bin 500 korucunun bulunduÄŸunu ve bunlarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 42 civarÄ±nda olduÄŸunu söyledi.Åžuanda bunlardan 18 bin 66'sÄ±nÄ±n bugün itibarÄ±yla emekli olduÄŸunu belirten Bakan Soylu, "BunlarÄ±n yerine genç, onlarÄ±n evlatlarÄ±, kardeÅŸleri, akrabalarÄ± olan yeni korucularÄ±mÄ±zla, bir taraftan gücümüzü, kuvvetimizi ve adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± çok daha iyi hale getirdik. Hem o aileler içinde yeni bir istihdamÄ± tesis ettik hem de yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ± 31 buçuk seviyesine indirebildik. Bu çok önemliydi. ArtÄ±k korucularÄ±mÄ±z operasyonlara çÄ±karken ek bir tazminat alacaklar. Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamÄ±zla polisimizle aynÄ± mücadeleyi ortaya koyarken, bu harcÄ±rahlarÄ±nÄ±, ek tazminatlarÄ±nÄ± da alacaklar" dedi.