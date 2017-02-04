TÃ¼rkiye'nin en ucuz teleferiÄŸi hizmete girdi

'AyaklarÄ±nÄ±z yerden kesilecek' sloganÄ±yla aÃ§Ä±lan TÃ¼nektepe Teleferik, dÃ¼nyanÄ±n en ucuz teleferiÄŸi olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. 12 Åžubat'a kadar Ã¼cretsiz hizmet verecek olan teleferik bu tarihten sonra bir kiÅŸi 15 TL, iki kiÅŸi 20 TL olacak.

Antalya'nÄ±n vizyon projelerinden olan SarÄ±su-Tünektepe teleferik projesi tamamlandÄ±. SarÄ±su'dan 605 rakÄ±mlÄ± Tünektepe'ye saatte 36 kabiniyle 1200 kiÅŸi taÅŸÄ±ma kapasitesi bulunan teleferik AntalyalÄ±larÄ±n hizmetine açÄ±ldÄ±. 1706 metre uzunluÄŸundaki teleferikle Tünektepe'nin eÅŸsiz manzarasÄ±na ulaÅŸmak isteyenler için teleferik 12 Åžubat'a kadar ücretsiz olacak. 12 Åžubat'taki BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n resmi, açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ücretler, bir kiÅŸi 15, iki kiÅŸi 20 TL olarak belirlendi.

'HAYAL PROJELERÄ° KAZANDIRDIK'

Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel, Tünektepe Sosyal Tesisinde düzenlendiÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Tünektepe Teleferik hakkÄ±nda bilgiler verdi. Türel, Antalya'ya hayal projeleri kazandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, bu eserlerin altÄ±nda tüm vatandaÅŸlarÄ±n imzasÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi. Antalya'nÄ±n 21 bin kilometrekaresinin her köÅŸesine farklÄ± hizmetler götürdüklerinin altÄ±nÄ± çizen Türel, "Hayal projeler gerçekleÅŸiyor. 1970 yÄ±llarda Tünektepe projesi gündeme gelmiÅŸti. 1986 yÄ±lÄ±nda döner gazino ve turistik tesisle sözleÅŸme yapÄ±lÄ±yor. O dönemde teleferik sözleÅŸmesi yapÄ±lÄ±yor. Bu proje bizim dönemimizde gerçekleÅŸti.Bizim teleferiÄŸimiz yaklaÅŸÄ±k 1706 metre uzunluÄŸunda, 3 bin 604 metre kablo uzunluÄŸu var. 36 kabini var. Hepsi 8 kiÅŸi kapasiteli. Saatte 1200 kiÅŸi taÅŸÄ±yabiliyor. 9 dakikalÄ±k süre içinde 605 rakÄ±ma Tünektepe'ye ulaÅŸÄ±labiliyor. Bugün itibariyle deneme sürüÅŸleri tamamlandÄ±. AntalyalÄ±larÄ±n hizmetine açÄ±lÄ±yor. Resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± önümüzdeki hafta BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla olacak. O açÄ±lÄ±ÅŸa kadar AntalyalÄ±larÄ± ücretsiz taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan ücretli olacak. Bir kiÅŸi 15 TL, 2 kiÅŸi 20 TL olarak düzenlendi. Türkiye'nin en ucuz teleferik taÅŸÄ±ma ücretidir. 260 bin peyzaj, toplam bütçe 14 milyon 694 bin 818 TL oldu. Oldukça ekonomik bir rakama gerçekleÅŸti" diye konuÅŸtu.