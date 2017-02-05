Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 06:55

FETÃ– Ã¼yesi ailesiyle birlikte Yunanistan'a kaÃ§mak isterken yakalandÄ±

fetÃ¶ baÄŸlantÄ±lÄ± ÅŸÃ¼pheli

FETÃ– ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen ve meslekten ihraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi ailesiyle birlikte Yunanistan'a kaÃ§mak isterken yakalandÄ±

Terör örgütü FETÖ/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla meslekten ihraç edilen öÄŸretim üyesi, eÅŸi ve çocuklarÄ±yla birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Meriç ilçesinde yaptÄ±klarÄ± kontrolde ÅŸüphe üzerine G.A'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan eski Ä°stanbul Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi E.Ö. eÅŸi T.Ö. ve sürücü G.A. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Araçta bulunan E.Ö'nün iki oÄŸlu da yakÄ±nlarÄ±na teslim edilmek üzere Meriç Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.

Åžüphelilerin üzerinde yapÄ±lan aramada Meral Özyurt ve Hakan Özyurt adÄ±na düzenlenmiÅŸ sahte kimlik ele geçirildi. ZanlÄ±larÄ±n yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a çÄ±kmaya hazÄ±rlandÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.

 

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