Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 07:00

Halep'teki mayÄ±n patlamasÄ±nda yaralananlar apar topar Kilis'e getirildi

halepte yaralananlar

Halep'te mayÄ±n patlamasÄ±yla yaralanan 7 Suriyeli Kilis'te tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

El-Bab ilçesi kÄ±rsalÄ±nda iç savaÅŸtan kaçarken mayÄ±n patlamasÄ± sonucu yaralanan 3'ü çocuk 7 Suriyeli, Kilis'te tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Halep kentine baÄŸlÄ± El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAÅž mensuplarÄ±nca araziye döÅŸenen mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu yaralanan 7 Suriyeli, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±na getirildi.

SaÄŸlÄ±k ekiplerince, sÄ±nÄ±rdan alÄ±nan yaralÄ±lar yapÄ±lan müdahalenin ardÄ±ndan Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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