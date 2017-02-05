14 yolcu taÅŸÄ±yan otobÃ¼s alev aldÄ± faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

Mersinâ€™in Tarsus Ä°lÃ§esiâ€™nde yaÅŸanan olayda seyir halinde alev alan yolcu otobÃ¼sÃ¼ kullanÄ±lmaz hale geldi

Adana’dan Ankara’ya giden Murat Özbek yönetimindeki 01 DHB 95 plakalÄ± yolcu otobüsü, saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolu Damlama mevkiine geldiÄŸinde motor kÄ±smÄ±ndan alev aldÄ±. Åžoförün saÄŸa çektiÄŸi otobüsteki 14 yolcu tahliye edildi. Ä°hbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye ekipleri yaklaÅŸÄ±k 1 saat süren çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±nÄ± söndürdü. Yolcular, firmaya ait baÅŸka bir otobüsle yoluna devam etti.Otobüsün kullanÄ±lmaz hale geldiÄŸi yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedeninin belirlenmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.