Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 08:14

Ä°ki ilde 18 DAEÅž ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

daeÅŸ operasyonu

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik Ä°stanbul ve Kocaeli'nde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, DEAÅž terör örgütü yanlÄ±sÄ± olarak faaliyet  gösteren ve haklarÄ±nda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± ÅŸeklinde bilgiler bulunan,  aralarÄ±nda Ä°stanbul'da sorumlu düzeyde kiÅŸilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphelilere  yönelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.

Esenler, ÅžiÅŸli, BaÄŸcÄ±lar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli,  Sancaktepe, Güngören, BeyoÄŸlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve  Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, Ä°.K, Y.K,  Ä°.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancÄ± uyruklu  A.W olmak üzere 18 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±.

Åžüphelilerin ikamet ve araçlarÄ±nda yapÄ±lan aramada çok sayÄ±da dijital  malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.

AyrÄ±ca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancÄ± uyruklu kiÅŸi, sÄ±nÄ±r  dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

izmir saldÄ±rÄ±

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili o kiÅŸi Bylock'tan tutuklandÄ±

Ä°zmii'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli geliÅŸme yaÅŸandÄ±. SaldÄ±rÄ±da otomobili satan kiÅŸi ByLock'tan tutuklandÄ±

erkek cesedi

Eve giren itfaiye ekipleri gÃ¶rdÃ¼kleri karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok oldu

Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta bir eve gelen itfaiye ekipleri bir kÄ±smÄ± yanmÄ±ÅŸ erkek cesedi buldu

AvcÄ±lar-Florya istikameti

Son dakika KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de metrobÃ¼s ve minibÃ¼s Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmecede meydana gelen trafik kazasÄ±nda bir servis aracÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kontrolden Ã§Ä±karak metrobÃ¼s yoluna girdi