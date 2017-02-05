Ä°ki ilde 18 DAEÅž ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik Ä°stanbul ve Kocaeli'nde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, DEAÅž terör örgütü yanlÄ±sÄ± olarak faaliyet gösteren ve haklarÄ±nda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± ÅŸeklinde bilgiler bulunan, aralarÄ±nda Ä°stanbul'da sorumlu düzeyde kiÅŸilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphelilere yönelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.

Esenler, ÅžiÅŸli, BaÄŸcÄ±lar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, BeyoÄŸlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, Ä°.K, Y.K, Ä°.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancÄ± uyruklu A.W olmak üzere 18 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±.

Åžüphelilerin ikamet ve araçlarÄ±nda yapÄ±lan aramada çok sayÄ±da dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.

AyrÄ±ca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancÄ± uyruklu kiÅŸi, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.