KÃ¶yde mahsur kalan vatandaÅŸlar bÃ¶yle kurtarÄ±ldÄ±

MuÅŸ'ta etkili olan ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yolu kapanan kÃ¶ydeki iki hastanÄ±n imdadÄ±na AFAD yetiÅŸti

MuÅŸ'un Korkut ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki iki hasta, AFAD ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±yla hastaneye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Yolu kapanan, kent merkezine 60 kilometre uzaklÄ±ktaki Gültepe köyünde apandisit rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunan Kemal YeÅŸer (66) ile nefes darlÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayeti olan Selma Yavuz'un (40) yakÄ±nlarÄ± durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ve saÄŸlÄ±k ekipleri hemen harekete geçti. Ä°l Özel Ä°daresi görevlilerinin iÅŸ makinesiyle açtÄ±ÄŸÄ± yolda güçlükle ilerleyen ekipler, kar motorunun devrilmesi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaÅŸadÄ±.Kar motorunu bulunduÄŸu yerden çÄ±kartarak ilerleyen ve köye ulaÅŸan ekipler, hastalara ilk müdahaleyi yaptÄ±ktan sonra Korkut Devlet Hastanesine yetiÅŸtirdi.YaklaÅŸÄ±k 5 saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan hastaneye ulaÅŸtÄ±rÄ±lan hastalarÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi oyduÄŸu öÄŸrenildi.Kemal YeÅŸer'in oÄŸlu Mehmet YeÅŸer, sabah namazÄ±ndan sonra fenalaÅŸan babasÄ±nÄ± kurtaran ekiplere teÅŸekkür etti.Selma Yavuz'un eÅŸi Cahit Yavuz da eÅŸinin nefes darlÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, olumsuz hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen ekiplerin görevlerini baÅŸarÄ±yla yerine getirdiÄŸini söyledi.