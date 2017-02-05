Gece yarÄ±sÄ± Taksim MeydanÄ±nda korku dolu anlar

Ä°stanbul Taksim MeydanÄ±nda dÃ¼n gece Ã§iÃ§ekÃ§iler arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 2 kiÅŸi yaralandÄ±

Taksim MeydanÄ±nda çiçekçiler arasÄ±nda çÄ±kan bÄ±çaklÄ± kavgada 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Olay, saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Taksim MeydanÄ±'da bulunan çiçeklerin önünde meydana geldi. Ä°ddialara göre, çiçekçiler arasÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenden sözlü tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Sözlü tartÄ±ÅŸma daha sonra büyüyerek bÄ±çaklÄ± kavgaya dönüÅŸtü. YaÅŸanan olayda Ayhan BarÄ±n ve kavgayÄ± ayÄ±rmak isteyen Sedat Yorgun bÄ±çakla yaralandÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralÄ± vatandaÅŸlarÄ± ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. Polis ekipleri olayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yere ÅŸerit çekerek delil incelemesi yaptÄ±. OlayÄ± gerçekleÅŸtiren S.Y. ise polis ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak polis merkezine götürüldü.