Son dakika KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de metrobÃ¼s ve minibÃ¼s Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmecede meydana gelen trafik kazasÄ±nda bir servis aracÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kontrolden Ã§Ä±karak metrobÃ¼s yoluna girdi

Kaza bu sabah saatlerinde AvcÄ±lar-Florya istikametinde ilerleyen servis aracÄ±nÄ±n Küçükçekmece’de metrobüs yoluna girmesiyle gerçekleÅŸti. KarÅŸÄ± yönden gelen ve içinde yolcularÄ± da bulunan metrobüsle kafa kafaya çarpÄ±ÅŸan servisin ÅŸoförü ile metrobüsün ÅŸoförü hafif yaralandÄ±.

YaÅŸanan kaza nedeniyle E-5’e karayolunda trafik bir süre durdu. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardÄ±ndan servis aracÄ± metrobüs yolundan çÄ±karÄ±ldÄ±, trafik kontrollü bir ÅŸekilde yeniden açÄ±ldÄ±.Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.