Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 08:35

Eve giren itfaiye ekipleri gÃ¶rdÃ¼kleri karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok oldu

erkek cesedi

Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta bir eve gelen itfaiye ekipleri bir kÄ±smÄ± yanmÄ±ÅŸ erkek cesedi buldu

BeÅŸiktaÅŸ'ta yangÄ±n ihbarÄ± üzerine bir daireye giren itfaiye ekipleri içeride bir kÄ±smÄ± yanmÄ±ÅŸ erkek cesediyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Olay BeÅŸiktaÅŸ Mecidiye Mahallesi SarÄ±bal Sokak'ta bulunan bir binada saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanÄ±n birinci katÄ±ndan dumanlar geldiÄŸini gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlar çÄ±kan dairenin kapÄ±sÄ±nÄ± açamayÄ±nca itfaiye aracÄ±nÄ±n merdiveniyle daireye camdan girdi. Ä°çerideki dumanÄ± tahliye eden itfaiye erleri, bir kÄ±smÄ± yanmÄ±ÅŸ erkek cesediyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Olay yerine gelen polis ekipleri dairede inceleme yaparken, yanmÄ±ÅŸ cesedin 24 yaÅŸÄ±ndaki Hüseyin Özgür Dokgöz'e ait olduÄŸu belirlendi. Dokgöz'ün cesedi otopsi yapÄ±lmak üzere Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na götürülürken, kesin ölüm nedenin yapÄ±lan otopsi sonucunda belirleneceÄŸi belirtildi.

 
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