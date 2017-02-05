Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 08:44

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili o kiÅŸi Bylock'tan tutuklandÄ±

izmir saldÄ±rÄ±

Ä°zmii'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli geliÅŸme yaÅŸandÄ±. SaldÄ±rÄ±da otomobili satan kiÅŸi ByLock'tan tutuklandÄ±

Ä°zmir Adliyesi’ne yönelik saldÄ±rÄ±da öldürülen teröristlerin kullandÄ±klarÄ± iki otomobilden birini sattÄ±ÄŸÄ± belirlenen K.A., gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ancak FETÖ’nün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen K.A., ikinci kez gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±.

Ä°zmir Adliyesi’ne yönelik olarak PKK’lÄ± teröristler tarafÄ±ndan bombalÄ± otomobil ve uzun namlulu silahlarla gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da, teröristlerin amaçlarÄ±na ulaÅŸmalarÄ±nÄ± engelleyen polis memuru Fethi Sekin ile mübaÅŸir Musa Can, ÅŸehit oldu, 9 kiÅŸi de yaralandÄ±. Ölü ele geçirilen iki teröristin aile üyeleriyle sosyal medyada terör propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ileri sürülen kiÅŸilerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu toplam 18 kiÅŸi, olayÄ±n ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bunlardan 16’sÄ± savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan iki otomobilden birini kÄ±sa süre önce satan K.A. da teröristlerle doÄŸrudan baÄŸlantÄ±sÄ± saptanamadÄ±ÄŸÄ± için serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ancak FETÖ/PDY üyelerinin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock’u kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kan K.A., yeniden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Geçen 15 Ocak’ta adliyeye gönderilen K.A., bu kez tutuklandÄ±. Ä°ki teröristin kente geldikten sonra baÄŸlantÄ± kurduÄŸu tespit edilince gözaltÄ±na alÄ±nan Ä°.Z. de yardÄ±m ve yataklÄ±k suçundan tutuklandÄ±.

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