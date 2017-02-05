Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 5 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen son verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülkemizin genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzeyi, BatÄ± Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, BatÄ± Karadeniz'in iç kesimleri, Ä°ç Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu ile Isparta çevrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olacak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ä°zmir ve AydÄ±n'Ä±n kÄ±yÄ± kesimlerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doÄŸu kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. Orta ve DoÄŸu Karadeniz'de kar erimelerine karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öÄŸle ve akÅŸam saatlerinde yaÄŸmurlu 8

Ä°stanbul: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 13

Ä°zmir: Çok bulutlu, il geneli aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n öÄŸle saatlerinde kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor) 15

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu 15

Antalya: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 15

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu 12

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu -4

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 0