Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 09:46

FlaÅŸ DAEÅž'e ait 259 hedef vuruldu 33 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e ait 259 hedef vurulurken 33 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 166'ncÄ± gününde, DEAÅž'a ait 259 hedef havadan ve karadan vuruldu. Gün içindeki çatÄ±ÅŸmalar ve harekatlarda 33 terörist etkisiz hale getirildi.TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan harekat devam ediyor.HarekatÄ±n 166'ncÄ± gününde terör örgütü DEAÅž'a ait 220 hedef, FÄ±rtÄ±na Obüsü, çok namlulu roketatar ve tank atÄ±ÅŸlarÄ±yla baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. AralarÄ±nda barÄ±nma yerleri ve savunma mevzilerinin de bulunduÄŸu hedeflerden bazÄ±larÄ± imha edildi.

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca Bab ve Bzagah'a hava harekatÄ± düzenlendi. SavaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n bölgedeki 39 hedefi vurduÄŸu harekatta teröristlerin barÄ±ndÄ±klarÄ± 32 bina, 3 karargah binasÄ±, cephanelik, iki bomba yüklü araç ve bir tünel giriÅŸi imha edildi. Harekatlar ve gün içindeki çatÄ±ÅŸmalarda 33 terörist öldürüldü, 4 terörist yaralandÄ±.HarekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 3 bin 680 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 57 mayÄ±n imha edildi. 

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