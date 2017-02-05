Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 09:49

Ankara'da 60 DAEÅž ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ankara terÃ¶r operasyonu

BaÅŸkent Ankara'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda 60 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) Åžube ekiplerince terör örgütü DEAÅž'a yönelik operasyonda, çoÄŸu yabancÄ± uyruklu 60 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, sabaha karÅŸÄ± Ankara'nÄ±n Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Operasyonda çoÄŸu yabancÄ± uyruklu 60 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheliler, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bodrumdan aÄŸÄ±r kokular geldi kayÄ±p olan genÃ§ Ã¶lÃ¼ bulundu

Bursa'da aranan genÃ§, oturduÄŸu binanÄ±n bodrum katÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu. Ä°ncelemeler sonucunda gencin uyuÅŸturucu nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


SatÄ±lmayÄ±nca hayvanlara yem oldu

Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esinde Ã§iftÃ§ilerin Ã¼rettikleri soÄŸanlar satÄ±lamadÄ±, depolara kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ soÄŸanlar ise, hayvanlara yem oldu.


Hayalleri iÃ§in eÅŸinin bileziklerini bozdurdu ÅŸimdi 35 Ã¼lkede satÄ±ÅŸ yapÄ±yor

Konya'da Ã¼Ã§ giriÅŸimcinin kÄ±sÄ±tlÄ± sermaye ile kurduÄŸu iÅŸletmede sanayi Ã¼rÃ¼nleri satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor.