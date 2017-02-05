Ankara'da 60 DAEÅž ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

BaÅŸkent Ankara'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda 60 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) Åžube ekiplerince terör örgütü DEAÅž'a yönelik operasyonda, çoÄŸu yabancÄ± uyruklu 60 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, sabaha karÅŸÄ± Ankara'nÄ±n Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Operasyonda çoÄŸu yabancÄ± uyruklu 60 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheliler, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.