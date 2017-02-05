4 Åžubat 2017 SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinde 4 Åžubat gÃ¼nÃ¼ kazanan rakamlar belli oldu

4 Åžubat 2017 SayÄ±sal Loto sonuçlarÄ± Milli Piyango Ä°daresi (MPÄ°) tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±. Milli Piyango Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bu haftaki çekiliÅŸte 5 bilen 123 kiÅŸi 5 milyon 975 bin 70'er kuruÅŸ, 4 bilen 7 bin 556 kiÅŸi 73 lira 25'er kuruÅŸ, 3 bilen 138 bin 566 kiÅŸi 11 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

4 ÅžUBAT 2017 SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 16 - 27 - 28 - 32 - 42 - 43

Büyük ikramiyeyi kazanan kiÅŸinin kuponunu, Ä°stanbul KadÄ±köy'den yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.