TSK aÃ§Ä±kladÄ± El Bab'ta 32 DAEÅž'lÄ± daha etkisiz hale getirildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'ta devam eden operasyonunda 32 DAEÅž'lÄ± terÃ¶rist daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Bölgedeki kaynaklardan edilen bilgiye göre, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan 166 günden bu yana sürdürülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda dün etkisiz hale getirilen 32 teröristten birinin terör örgütü DEAÅž'Ä±n El Bab'a sözde vali olarak görevlendirdiÄŸi Ebu Halid Ürdüni olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Yetkililer, örgütün sözde Rakka Valisi'nin, öldürülen Ürdüni'nin yerine görevlendirilen sözde valiye gönderdiÄŸi bir mektuba da ulaÅŸtÄ±. Mektupta, Ürdüni'nin öldürüldüÄŸü ve örgütte son günlerde aÄŸÄ±r kayÄ±plar olduÄŸu ifadeleri yer alÄ±yor.