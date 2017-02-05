Dev DAEÅž operasyonu baÅŸladÄ± 135 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

DAEÅž'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 135 kiÅŸi emniyete teslim edildi.

Sabaha karÅŸÄ± Ankara'nÄ±n Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Operasyonda çoÄŸu yabancÄ± uyruklu 60 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheliler, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Ä°STANBUL VE KOCAELÄ°'DE OPERASYON

Ä°stanbul ve Kocaeli'de ise terör örgütü DEAÅž'a yönelik operasyonda 18 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, DEAÅž terör örgütü yanlÄ±sÄ± olarak faaliyet gösteren ve haklarÄ±nda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± ÅŸeklinde bilgiler bulunan, aralarÄ±nda Ä°stanbul'da sorumlu düzeyde kiÅŸilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphelilere yönelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.Esenler, ÅžiÅŸli, BaÄŸcÄ±lar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, BeyoÄŸlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, Ä°.K, Y.K, Ä°.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancÄ± uyruklu A.W olmak üzere 18 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±. Åžüphelilerin ikamet ve araçlarÄ±nda yapÄ±lan aramada çok sayÄ±da dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.AyrÄ±ca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancÄ± uyruklu kiÅŸi, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi

BURSA'DA 46 GÖZALTI

Bursa'da da terör örgütü DEAÅž'a yönelik operasyonda 46 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi. Operasyonlarda DEAÅž üyesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda yabancÄ± uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 46 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.

KONYA'DA 75 GÖZALTI KARARI

Konya'da ise terör örgütü DEAÅž'a yönelik yapÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen 75 kiÅŸiye yönelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. EÅŸ zamanlÄ± sürdürülen operasyonda 30'dan fazla kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan terör örgütü DEAÅž'a yönelik yapÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 75 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Konya Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, Özel Harekat Polisi eÅŸliÄŸinde bu sabah belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Sürdürülen operasyonda ilk etapta 30'un üzerinde kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiÄŸer ÅŸüphelileri de yakalamak amacÄ±yla operasyona devam edilirken bu kiÅŸilerin örgüte lojistik destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve Suriye gidip- gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü.

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