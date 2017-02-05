Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 10:49

Hayalleri iÃ§in eÅŸinin bileziklerini bozdurdu ÅŸimdi 35 Ã¼lkede satÄ±ÅŸ yapÄ±yor


Konya'da Ã¼Ã§ giriÅŸimcinin kÄ±sÄ±tlÄ± sermaye ile kurduÄŸu iÅŸletmede sanayi Ã¼rÃ¼nleri satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde faaliyetine 2006 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan iÅŸletme, TÜBÄ°TAK'Ä±n da proje desteÄŸi ile Türkiye'de ilk 80 kanallÄ± ve 120 saat çalÄ±ÅŸma süresine sahip vinç uzaktan kumandalarÄ±nÄ± üretti.Sistemin tüm elektronik, yazÄ±lÄ±m ve mekanik parçalarÄ±nÄ± kendi bünyesinde üreten firma, Türkiye'nin sektörde rekabetçi gücünü artÄ±rmayÄ± ve katma deÄŸeri yüksek endüstriyel ürünler geliÅŸtirmeyi hedefliyor.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N KALKINMASINA KATKI SAÄžLAMAK Ä°STÄ°YORUZ"

Åžirketin yönetim kurulu baÅŸkanÄ± Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Gazi Üniversitesi elektrik öÄŸretmenliÄŸi bölümünden mezun olduÄŸunu söyledi. EÄŸitim hayatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan askerlik görevini tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Düzgün, inovatif fikirlere yönelik hedeflerinin olduÄŸunu, Türkiye'nin bu alanda kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamayÄ± amaçladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.Düzgün, genç yaÅŸta hayallerinin peÅŸinden koÅŸtuÄŸunu ifade ederek, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Konya'da sektörde asgari ücretle çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. Sonra arkadaÅŸlarÄ±mla 'yenilikçi bir ÅŸeyler ortaya koyabilir miyiz' diye düÅŸünüyorduk. Türkiye'de vinç uzaktan kumandasÄ± ihtiyacÄ± Avrupa ve Çin'den ithal edilerek karÅŸÄ±lanÄ±yordu. Ülkemizde bunun üretimi yoktu. Türkiye'de olmayanÄ± üretmeyi düÅŸündük ve 2006 yÄ±lÄ±nda üç ortakla bu ÅŸirketi kurduk. EÅŸimin bileziklerini bozdurdum. DiÄŸer arkadaÅŸÄ±m da askerliÄŸini asteÄŸmen olarak yapmÄ±ÅŸtÄ± ve o birikimini getirdi. DiÄŸer bir ortaÄŸÄ±mÄ±z ise evliliÄŸini birkaç yÄ±l erteleyerek, biriktirdiÄŸi parasÄ±nÄ± ortaya koydu. Tüm bunlarÄ± toplayÄ±p bir araya getirdiÄŸimizde küçük bütçeli bir imkanla üretime baÅŸladÄ±k. Ä°lk etapta sadece beÅŸ adet kumanda üretebildik. Ar-Ge, tasarÄ±m ve kalÄ±plarÄ±yla bütünüyle üretimi baÅŸardÄ±k."

 

 

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