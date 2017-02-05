Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 11:40

SatÄ±lmayÄ±nca hayvanlara yem oldu


Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esinde Ã§iftÃ§ilerin Ã¼rettikleri soÄŸanlar satÄ±lamadÄ±, depolara kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ soÄŸanlar ise, hayvanlara yem oldu.

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bu alanda yeterli desteÄŸi göremediklerini belirten çiftçiler, pazar yeri temin edilmediÄŸini, artan mazot fiyatlarÄ±nÄ±n olumsuz etkilediÄŸini ve kar elde edemediklerini iddia ederek, BakanlÄ±ktan destek istediler. BaÅŸka yapacak iÅŸi ve geçim kaynaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen çiftçi Hulusi Çoban, "Türkiye'de ÅŸu anki durumda üretici olma da ne olursan ol. Cebimizden çÄ±kan para geri girmiyor. ÖrneÄŸin bu sene soÄŸan 30-40 kuruÅŸ maliyeti var ama 25 kuruÅŸa satamÄ±yoruz. Benim depomda duruyor, ÅŸuanda kimse almÄ±yor. Yumurta falan satarak para biriktirip hamal tutarak mahsulleri çöpe attÄ±racaÄŸÄ±z, geriye yapacak bir ÅŸey kalmadÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n bir pazar kurmasÄ± veya kooperatif kurmasÄ±nÄ± gerekir ama yok. Çiftçinin elinden tutan yok. Dolar yükseldi, mazota zam diyorlar, iyi güzel de biz ne yapacaÄŸÄ±z. Benim bu yaÅŸtan sonra yapacak bir iÅŸim yok ki, esnaflÄ±k yapamam, dükkan açamam, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapamam. Ä°yi kötü toprakla uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Biz uÄŸraÅŸmasak siz ne yiyeceksiniz? Biz buÄŸdayÄ±, soÄŸanÄ± üretmezsek ne yiyeceksiniz? SoÄŸansÄ±z yemek yapabilir misiniz, yapÄ±lÄ±r ama tadÄ± olmaz. Çiftçinin hali periÅŸan. Markette 25 kuruÅŸa alÄ±nÄ±p 1 TL'ye satÄ±lÄ±yor, köylünün hep zararÄ±na gidiyor. Mazot ucuz verilsin köylüye. Denizcilere, gemisi olana veriliyor, bizim de gemimiz bu iÅŸte. Ekmek teknemiz bu" ifadelerini kullandÄ±.

 

 

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