Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 12:19

Bodrumdan aÄŸÄ±r kokular geldi kayÄ±p olan genÃ§ Ã¶lÃ¼ bulundu


Bursa'da aranan genÃ§, oturduÄŸu binanÄ±n bodrum katÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu. Ä°ncelemeler sonucunda gencin uyuÅŸturucu nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bursa'nÄ±n Merkez Osmangazi ilçesinde ailesi ile birlikte oturan 26 yaÅŸÄ±ndaki E. B.'nin dün geceden beri eve gelmemesi üzerine ailesi çevrede araÅŸtÄ±rma yapmasÄ±na raÄŸmen kendisini bulamadÄ±.ApartmanÄ±nÄ±n bodrum katÄ±ndan gelen aÄŸÄ±r kokular nedeniyle apartman sakinleri yaptÄ±klarÄ± aramada E. B.'yi yerde yatar vaziyette buldular. Olay yerine hemen polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerini çaÄŸÄ±rdÄ±lar. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede E. B.'nin öldüÄŸü belirlendi. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan olay yerinde yapÄ±lan ilk incelemenin ardÄ±ndan E. B.'nin cansÄ±z bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±larak soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. E. B.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± sentetik uyuÅŸturucu madde nedeniyle öldüÄŸü iddia edildi.

 

 

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