Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 13:07

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DEAÅž ÅŸÃ¼phelisinden yok artÄ±k dedirten sÃ¶zler


Konya'da DEAÅž'a yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin "'YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± Ã§Ä±kar mÄ±yÄ±z. Biraz yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± Ã§Ä±kar'' ÅŸeklinde gazetecilerle alaycÄ± tavÄ±rla konuÅŸmasÄ± ÅŸok etti.

Konya Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, Özel Harekat Polisi eÅŸliÄŸinde bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Operasyonda 30'un üzerinde kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, operasyonun devam ettiÄŸi belirtildi. Åžüphelilerin, örgüte lojistik destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve Suriye gidip - gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilmek üzere Konya EÄŸitim Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne getirildi. Åžüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere ''YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± çÄ±kar mÄ±yÄ±z. Biraz yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± çÄ±kar'' demesi dikkat çekti.

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Tam 200 yÄ±llÄ±k fiyatÄ± ise dudak uÃ§uklatÄ±yor

200 yÄ±llÄ±k kehribar taÅŸÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ tespihi satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karan Åževket TunÃ§, "Tespihtten anlayan iÃ§in fiyatÄ± Ã§ok pahalÄ± deÄŸil" dedi.


Engelli yeÄŸeni iÃ§in araÃ§ geliÅŸtirdi Avrupa'dan talep yaÄŸdÄ±

Antalya'da yaÅŸayan torna ustasÄ± yeÄŸenin kas hastasÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± yatalak olan engelli hastalar iÃ§in bir araÃ§ geliÅŸtirdi.


Kuzenine ÅŸifresini verdi hiÃ§ tercih etmediÄŸi bÃ¶lÃ¼mde okumak zorunda kaldÄ±

Ã–SYM tercih sonuÃ§larÄ± gelince ÅŸok olan Irmak Uysal, hiÃ§ yazmadÄ±ÄŸÄ± okul ve bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dava aÃ§tÄ±. Åžifresiyle kuzeninin tercihlerini deÄŸiÅŸtirdiÄŸi mahkeme tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanÄ±nca Uysal, ÅŸuan matematik yerine ebelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde okuyor.