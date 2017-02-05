GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DEAÅž ÅŸÃ¼phelisinden yok artÄ±k dedirten sÃ¶zler

Konya'da DEAÅž'a yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin "'YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± Ã§Ä±kar mÄ±yÄ±z. Biraz yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± Ã§Ä±kar'' ÅŸeklinde gazetecilerle alaycÄ± tavÄ±rla konuÅŸmasÄ± ÅŸok etti.

Konya Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, Özel Harekat Polisi eÅŸliÄŸinde bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Operasyonda 30'un üzerinde kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, operasyonun devam ettiÄŸi belirtildi. Åžüphelilerin, örgüte lojistik destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve Suriye gidip - gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilmek üzere Konya EÄŸitim Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne getirildi. Åžüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere ''YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± çÄ±kar mÄ±yÄ±z. Biraz yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± çÄ±kar'' demesi dikkat çekti.