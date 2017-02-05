Kuzenine ÅŸifresini verdi hiÃ§ tercih etmediÄŸi bÃ¶lÃ¼mde okumak zorunda kaldÄ±

Ã–SYM tercih sonuÃ§larÄ± gelince ÅŸok olan Irmak Uysal, hiÃ§ yazmadÄ±ÄŸÄ± okul ve bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dava aÃ§tÄ±. Åžifresiyle kuzeninin tercihlerini deÄŸiÅŸtirdiÄŸi mahkeme tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanÄ±nca Uysal, ÅŸuan matematik yerine ebelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde okuyor.

ÖSYM tercih sonuçlarÄ± gelince ÅŸoka uÄŸrayan Irmak Uysal, isteÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda tercihler yapÄ±larak maÄŸdur edildiÄŸi iddiasÄ±yla Anamur 2. Asliye Ceza Mahkemesine baÅŸvurarak ÖSYM'ye dava açtÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucu IP adresi tespiti yapÄ±lmasÄ±yla gerçek ortaya çÄ±ktÄ±. ÖSYM giriÅŸ ÅŸifresini bilen kuzen C.S. tarafÄ±ndan sisteme girilerek tercihlerinin tamamen deÄŸiÅŸtirildiÄŸi tespit edildi.

"MATEMATÄ°K BÖLÜMÜ TUTUYORDU, EBELÄ°K GELDÄ°"

Kuzeni tarafÄ±ndan üniversite tercihlerini deÄŸiÅŸtiren Irmak Uysal, baÅŸÄ±ndan geçenleri ÅŸu ÅŸekilde anlattÄ±: "Anamur'da LYS'ye hazÄ±rlandÄ±m, LYS'den 357 puan aldÄ±m. Ä°lk 5 tercihimde ilköÄŸretim matematik bölümü vardÄ±. Kontrol ettiÄŸimde Artvin Çoruh Üniversitesi Matematik Bölümü tutuyordu. Ama tercih sonucuna baktÄ±ÄŸÄ±mda Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi Ebelik Bölümü olduÄŸunu gördüm. Benim tercihlerimde böyle bir bölüm de böyle bir ÅŸehir de yoktu. Ben de mahkemeye baÅŸvurdum. ÖSYM'nin sistem hatasÄ± olduÄŸunu düÅŸündüm. Mahkemeden gelen sonuçta ÖSYM'nin bir suçu olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ± ve tercihlerimin kuzenim tarafÄ±ndan deÄŸiÅŸtirildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Kuzenim mahkeme sonuçlanmasÄ±na raÄŸmen hala suçunu inkar ediyor. 'Ben yapmadÄ±m' diyor. Bunun sonucunda ben tekrar ÖSYM ile görüÅŸtüm, tercihlerimin tekrar deÄŸiÅŸtirilip deÄŸiÅŸtirilemeyeceÄŸini sordum. ÖSYM tercihlerimi tekrar deÄŸiÅŸtiremeyeceÄŸimi, aynÄ± bölümde devam etmem gerektiÄŸini bildirdi. Hala ben istemediÄŸim bir ÅŸehirde istemediÄŸim bir bölümde okumaktayÄ±m. Benim eÄŸitim hayatÄ±m suistimal edildi. OkuduÄŸum onca yÄ±l boÅŸa gitti, 4 yÄ±l boÅŸu boÅŸuna baÅŸka bir bölümde okuyorum."