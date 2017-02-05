Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 14:14

Kanunun caydÄ±rÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ± taÅŸÄ±manÄ±n cezasÄ± sadece 85 TL


PompalÄ± tÃ¼fek ile ilgili rapor hazÄ±rlayan emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ruhsatsÄ±z tabanca taÅŸÄ±yana 85 lira para cezasÄ± kesiyor.

Adana'da 2016 yÄ±lÄ±nda 90 cinayet olayÄ±nda 105 kiÅŸi öldürüldü. Güney KuÅŸak BulvarÄ±'nda meydana gelen bir çatÄ±ÅŸmada ise 1 polis ÅŸehit oldu. Bu olaylardan 20'si pompalÄ± tüfekle iÅŸlenirken 23 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Åžehit edilen polis de yine çatÄ±ÅŸmada kullanÄ±lan pompalÄ± tüfekten çÄ±kan ve 'domdom kurÅŸunu' diye tabir edilen fiÅŸek ile öldürüldü. Bu olaylar üzerine Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube ve Olay Yeri Ä°nceleme Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri pompalÄ± tüfekle ilgili "Suçla mücadele alanÄ±nda ruhsatsÄ±z av tüfeklerinin yarattÄ±ÄŸÄ± sorun" konu baÅŸlÄ±klÄ± rapor hazÄ±rladÄ±. Rapora göre ruhsatsÄ±z tabanca taÅŸÄ±yan bir kiÅŸiye 6136 SayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± caydÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸu gözlemlenirken, ruhsatsÄ±z av tüfeÄŸi yakalatan kiÅŸilerin adli sicil kaydÄ±na iÅŸlenmeden 5326 sayÄ±lÄ± Kabahatler Kanununun 43'üncü Maddesinden sadece 85 lira para cezasÄ± (2016 yÄ±lÄ± için) kesildiÄŸi için bir caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

 

 

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