Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 14:32

Engelli yeÄŸeni iÃ§in araÃ§ geliÅŸtirdi Avrupa'dan talep yaÄŸdÄ±


Antalya'da yaÅŸayan torna ustasÄ± yeÄŸenin kas hastasÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± yatalak olan engelli hastalar iÃ§in bir araÃ§ geliÅŸtirdi.

Kepez ilçesinde asÄ±l mesleÄŸi tornacÄ±lÄ±k olan ve pazarcÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan 32 yaÅŸÄ±ndaki Kadir Vural, kas hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± olan yeÄŸenini ziyarette ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± görünce kollarÄ± sÄ±vadÄ±. Ä°nternetten indirdiÄŸi bir video yardÄ±mÄ±yla iÅŸe koyulan Vural, bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n tornacÄ± dükkanÄ±nda bir haftada taÅŸÄ±mayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± engelli aracÄ±nÄ± yapmayÄ± baÅŸardÄ±. 50 metrekarelik bir iÅŸ yeri bulunan Vural'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± engelli aracÄ±na Avrupa'dan da talep geldi.  YeÄŸeninin de bu ürünü istemesi üzerine kollarÄ± sÄ±vadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Vural, arkadaÅŸÄ±nÄ±n dükkanÄ±nda bir hafta içinde engelli yürütecini yapmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. YeÄŸeninin yaptÄ±ÄŸÄ± ürünü çok beÄŸendiÄŸini ifade eden Vural, sosyal medyaya da bir video yüklemesiyle birlikte taleplerin gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

 

 

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