Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 14:39

Tam 200 yÄ±llÄ±k fiyatÄ± ise dudak uÃ§uklatÄ±yor


200 yÄ±llÄ±k kehribar taÅŸÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ tespihi satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karan Åževket TunÃ§, "Tespihtten anlayan iÃ§in fiyatÄ± Ã§ok pahalÄ± deÄŸil" dedi.

YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r tespih satan Åževket Tunç'un dükkanÄ±nda onlarca çeÅŸit arasÄ±nda yer alan 200 yÄ±llÄ±k kehribar taÅŸÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ tespih, koleksiyonerlerin ve tespihseverlerin dikkatini çekiyor. Tunç, 10 bin TL'lik tespihin bazÄ± müÅŸterileri tarafÄ±ndan yüksek bulunduÄŸunu ama tespihten anlayanlar için çok pahalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Tespihin ikinci el araba fiyatÄ±nda olduÄŸunu belirten Tunç, araçlarÄ±n kazada parçalanarak kullanÄ±lmaz hale gelebildiÄŸini, kaza yapan bir aracÄ±n tenekeden ibaret olduÄŸunu söyledi. Tunç, tespihin ise taÅŸlarÄ±nÄ±n nadir bulunan kehribar taÅŸÄ±ndan olduÄŸunu ve her taÅŸÄ±n ülkenin farklÄ± bölgesinden getirildiÄŸini kaydetti. Tespih her çekildiÄŸinde verdiÄŸi haz ve duygunun bambaÅŸka bir zevk olduÄŸunu kaydeden Tunç, 50, 100 bin TL'ye de tespih bulunabileceÄŸini ifade etti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Engelli yeÄŸeni iÃ§in araÃ§ geliÅŸtirdi Avrupa'dan talep yaÄŸdÄ±

Antalya'da yaÅŸayan torna ustasÄ± yeÄŸenin kas hastasÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± yatalak olan engelli hastalar iÃ§in bir araÃ§ geliÅŸtirdi.


Kuzenine ÅŸifresini verdi hiÃ§ tercih etmediÄŸi bÃ¶lÃ¼mde okumak zorunda kaldÄ±

Ã–SYM tercih sonuÃ§larÄ± gelince ÅŸok olan Irmak Uysal, hiÃ§ yazmadÄ±ÄŸÄ± okul ve bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dava aÃ§tÄ±. Åžifresiyle kuzeninin tercihlerini deÄŸiÅŸtirdiÄŸi mahkeme tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanÄ±nca Uysal, ÅŸuan matematik yerine ebelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde okuyor.


Kanunun caydÄ±rÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ± taÅŸÄ±manÄ±n cezasÄ± sadece 85 TL

PompalÄ± tÃ¼fek ile ilgili rapor hazÄ±rlayan emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ruhsatsÄ±z tabanca taÅŸÄ±yana 85 lira para cezasÄ± kesiyor.