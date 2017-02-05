Tam 200 yÄ±llÄ±k fiyatÄ± ise dudak uÃ§uklatÄ±yor

200 yÄ±llÄ±k kehribar taÅŸÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ tespihi satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karan Åževket TunÃ§, "Tespihtten anlayan iÃ§in fiyatÄ± Ã§ok pahalÄ± deÄŸil" dedi.

YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r tespih satan Åževket Tunç'un dükkanÄ±nda onlarca çeÅŸit arasÄ±nda yer alan 200 yÄ±llÄ±k kehribar taÅŸÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ tespih, koleksiyonerlerin ve tespihseverlerin dikkatini çekiyor. Tunç, 10 bin TL'lik tespihin bazÄ± müÅŸterileri tarafÄ±ndan yüksek bulunduÄŸunu ama tespihten anlayanlar için çok pahalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Tespihin ikinci el araba fiyatÄ±nda olduÄŸunu belirten Tunç, araçlarÄ±n kazada parçalanarak kullanÄ±lmaz hale gelebildiÄŸini, kaza yapan bir aracÄ±n tenekeden ibaret olduÄŸunu söyledi. Tunç, tespihin ise taÅŸlarÄ±nÄ±n nadir bulunan kehribar taÅŸÄ±ndan olduÄŸunu ve her taÅŸÄ±n ülkenin farklÄ± bölgesinden getirildiÄŸini kaydetti. Tespih her çekildiÄŸinde verdiÄŸi haz ve duygunun bambaÅŸka bir zevk olduÄŸunu kaydeden Tunç, 50, 100 bin TL'ye de tespih bulunabileceÄŸini ifade etti.