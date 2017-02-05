Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 15:07

BarÄ±ÅŸ ManÃ§o mezarÄ± baÅŸÄ±nda sevenleri tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±

BarÄ±ÅŸ ManÃ§o

Anadolu rock mÃ¼ziÄŸinin efsane ismi, ÅŸarkÄ±cÄ±, besteci ve sÃ¶z yazarÄ± BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, vefatÄ±nÄ±n 18. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

KanlÄ±ca Mihrimah Sultan MezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki törene, ünlü sanatçÄ±nÄ±n eÅŸi Lale Manço, oÄŸlu DoÄŸukan Manço ve yakÄ±nlarÄ± ile Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Åžehir HatlarÄ±nÄ±n düzenlediÄŸi BarÄ±ÅŸ Manço anma seferiyle KanlÄ±ca'ya ve daha sonra belediyelerin otobüsleriyle mezarlÄ±ÄŸa gelen çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Törende Manço için Kur'an-Ä± Kerim okundu ve dua edildi.

BarÄ±ÅŸ Manço, 31 Ocak 1999'da Moda'daki evinde kalp krizi geçirmiÅŸ ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Siyami Ersek GöÄŸüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde 1 Åžubat'ta hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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