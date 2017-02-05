Dikkat kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hafta sonu yeniden kapÄ±nÄ±zÄ± Ã§alacak

Meteorolojiden elde edilen son verilere gÃ¶re Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta sonundan itibaren Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

ÇarÅŸamba gününe kadar kÄ±sa süreli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor. Hafta sonu ise yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistem etkili olacakHafta ortasÄ±na kadar yurdun iç ve batÄ± kesimlerinde kÄ±sa süreli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geçiÅŸleri bekleniyor. DoÄŸu kesimlerde ise yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor. Hafta sonuna doÄŸru ise yurtta yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistem etkili olacak.Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi ve pazar günü kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olabilir.Pazartesi günü iç ve batÄ± kesimlerde kÄ±sa süreli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geçiÅŸleri söz konusu. KÄ±yÄ± Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusu ile BatÄ± Karadeniz'deki yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± tahmin ediliyor.SalÄ± günü yurdun batÄ± kesimlerde yaÄŸÄ±ÅŸlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±, Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda, BatÄ± Akdeniz'de kÄ±sa süreli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor.ÇarÅŸamba günü de Marmara bölgesi ve Ege bölgesinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olacak. Ä°ç ve doÄŸu kesimlerde yaÄŸÄ±ÅŸ beklentisi yok, parçalÄ± bulutlu bir hava hakim olacak.SÄ±caklÄ±klar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.Ä°stanbul'da pazartesi günü yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor, parçalÄ± bulutlu hava hakim. SÄ±caklÄ±k 13 derece olacak. SalÄ± ve çarÅŸamba günü ise yaÄŸmur bekleniyor.

ÇarÅŸamba gününden itibaren kuzey kesimlerde sÄ±caklÄ±klarÄ±n düÅŸmesi bekleniyor.Meteoroloji'nin uzun vadeli hava tahmin haritasÄ±na göre, perÅŸembe günü kuzey kesimlerde yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olacak.Cuma günü ise Trakya'da ve bazÄ± illerde yaÄŸÄ±ÅŸ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi günü yurt genelinde yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkili olmasÄ± tahmin ediliyor. Birçok ilde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yeniden etkili olmasÄ± bekleniyor.

Ä°STANBUL'DA CUMARTESÄ° VE PAZAR'A DÄ°KKAT!

Tahminlere göre, Ä°stanbul'da cumartesi günü karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili olacak.Pazar günü ise yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuzey ve doÄŸu kesimlerde etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da etkili olmasÄ± tahmin ediliyor.