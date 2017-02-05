Durdurulan TIR'da ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

Osmaniye'de bir TIR'da polis tarafÄ±ndan yapÄ±lan arama sonucunda 202 kilo esrar ele geÃ§irildi
UyuÅŸturucuyla Mücadele Åžubesi ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli giÅŸeleri çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸüphe üzerine 31 YR 128 plakalÄ± TIR'Ä± durdurarak Narkotik köpeÄŸi 'Crazy' ile arama yaptÄ±. TIR'Ä±n kasasÄ±nda üzeri branda ile örtülerek gizlenen poÅŸetlerde 202 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. UyuÅŸturucunun DiyarbakÄ±r'dan yüklendiÄŸi belirlenirken, TIR sürücüsü 52 yaÅŸÄ±ndaki Latif A., ifadesinin alÄ±nmasÄ± ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±.