Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 15:48

Donmak Ã¼zere bulduÄŸu aÃ§ tilkiyi ekmekle besledi

tilki

Kars SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta yaÅŸanan olayda aÃ§ kalan bir tilki bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan ekmekle beslendi

Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilçesinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan tilki, bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan ekmekle beslendi.DoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde etkili yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan doÄŸanÄ±n da karla kaplanmasÄ±, yabani hayvanlarÄ±n yiyecek bulmakta zorlanmasÄ±na yol açÄ±yor. Bu nedenle zaman zaman insanlara yaklaÅŸan yabani hayvanlar, vatandaÅŸlarca yemek artÄ±klarÄ± ve ekmeklerle besleniyor.

Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilçesinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava nedeniyle aç kalan tilki, yoldan geçerken kendisini fark eden Hasan Cellat tarafÄ±ndan ekmekle beslendi. Tilki, Cellat'Ä±n verdiÄŸi ekmeÄŸi aldÄ±ktan sonra bölgeden uzaklaÅŸtÄ±.Cellat, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bölgede soÄŸuk havanÄ±n etkisini sürdürdüÄŸünü belirterek, "Yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlara destek oluyoruz." dedi.BazÄ± bölgelerde de tilkilerin çetin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda avlanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± görüldü.

 
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