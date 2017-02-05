Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/02/2017 15:54

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DAEÅž ÅŸÃ¼phelilerinin evinden FETÃ– kitaplarÄ± Ã§Ä±ktÄ±

daeÅŸ operasyonu

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik yurt genelinde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 400 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Yurt genelinde terör örgütü DEAÅž'a yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaÅŸÄ±k 400 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.EÅŸ zamanlÄ± baskÄ±nlarla yakalanan ÅŸüphelilerden 60'Ä±nÄ±n Ankara'da, 46'sÄ±nÄ±n Bursa'da, 30'unun Konya'da, 25'inin Adana'da, 28'inin Ä°stanbul'da ve 9'unun Ä°zmir'de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Åžüphelilerin adreslerindeki belge ve dokümanlara da el konuldu. BazÄ± evlerden ise FETÖ kitaplarÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± görüldü.

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