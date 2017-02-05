Ege Denizinde gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan bot battÄ±

Ã‡anakkaleâ€™nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde kaÃ§ak yollarla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan botun batmasÄ± sonucunda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde lodosun etkili olmasÄ±na raÄŸmen gece saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda içindeki 46 Kaçak göçmen ile Sivrice mevkiinden denize açÄ±lan lastik bot, 2 mil kadar açÄ±ldÄ±ktan sonra motoru arÄ±za yaptÄ±. Uzun süre motorla uÄŸraÅŸan göçmenler, Sahil GüvenliÄŸi arayarak yardÄ±m istedi. Bu sÄ±rada botta bulunan EtiyopyalÄ± bir kadÄ±n dalgalara kapÄ±larak denizde kayboldu. Belirlenen koordinata önce kontrol botu 4301 gitti. Botun olay yerine varmasÄ±yla denizde boÄŸulmamak için mücadele eden mülteciler bota hücum etti. TaÅŸÄ±ma kapasitesinin çok üzerinde bir aÄŸÄ±rlÄ±k alan bot batma tehlikesi geçirirken, çok kÄ±sa süre sonra TCSG 28 ve TCSG 6 Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri olay yerine gelerek göçmenleri kurtardÄ±.Suriye, Afganistan, Kongo, Etiyopya, Eritre, BangladeÅŸ ve Kamerun uyruklu göçmenler, TCSG 28 botu ile Küçükkuyu'ya getirildi. AralarÄ±nda 7 çocuÄŸun ve 7 kadÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu göçmenlere burada önce battaniye, ardÄ±ndan eÅŸofman, çorap ve ayakkabÄ± gibi eÅŸyalar ve yiyecek daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Sahil Güvenlik ekiplerince denizden iki bot ve havadan bir helikopterle gerçekleÅŸtirilen arama ve kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanÄ±rken, Etiyopya uyruklu kadÄ±nÄ±n cesedi botun battÄ±ÄŸÄ± bölgenin 2 mil kuzeyinde karaya vurmuÅŸ halde bulundu. KadÄ±nÄ±n cenazesi, AyvacÄ±k Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.