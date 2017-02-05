Hastane Ã¶nÃ¼ karÄ±ÅŸtÄ± kalp krizi geÃ§iren adam can verdi

Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi otoparkÄ±nda yaÅŸanan olayda yol verme kavgasÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Kavga sonucunda yaÅŸlÄ± adam kalp krizi geÃ§irerek hayatÄ±nÄ± kaybetti

Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi otoparkÄ±nda yer verme meselesinden çÄ±kan kavga sÄ±rasÄ±nda kalp krizi geçiren yaÅŸlÄ± adam hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hastanede toplanan yaÅŸlÄ± adamÄ±n yakÄ±nlarÄ±ysa kavgaya karÄ±ÅŸan karÅŸÄ± tarafÄ± linç etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

Edinilen bilgilere göre Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi otoparkÄ±nda yaÅŸlÄ± bir adamla iki genç, araç park etme yüzünden tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda aniden fenalaÅŸan yaÅŸlÄ± adam kalp krizi geçirdi. Hemen acil servise kaldÄ±rÄ±lan yaÅŸlÄ± adam yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

OlayÄ±n ardÄ±ndan Mardinli olduÄŸu öÄŸrenilen yaÅŸlÄ± adamÄ±n yakÄ±nlarÄ± hastane önünde toplandÄ±. Polis hastane çevresinde yoÄŸun güvenlik önlemleri aldÄ±. Polisin tüm uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen daÄŸÄ±lmayan grup, yaÅŸlÄ± adamÄ±n ölümünden sorumlu tuttuklarÄ± iki genci linç etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. ZanlÄ±larÄ±n hastaneden çÄ±karÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda polis aracÄ±na doÄŸru saldÄ±ran kalabalÄ±k, arbedeye neden oldu. Zor anlar yaÅŸayan polis, iki zanlÄ±yÄ± güçlükle kalabalÄ±ktan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi önündeki gerginlik sürüyor.