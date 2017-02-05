Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar sÄ±nÄ±ra gitti denetim yaptÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar bugÃ¼n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na giderek Gaziantep ve Kilis'teki birlikleri ziyaret ederek denetlemelerde bulundu.

Türk SillahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ± olduÄŸu halde 05 Åžubat 2017 tarihinde Gaziantep ve Kilis'te bulunan birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulundu. AçÄ±klamada "Orgeneral Akar müteakiben, harekat merkezine giderek bölgede bulunan komutanlÄ±klardan FÄ±rat KalkanÄ± ve terörle mücadele harekatlarÄ±na iliÅŸkin son durum ve geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi ve deÄŸerlendirmeleri almÄ±ÅŸtÄ±r. Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ± ile birlikte bölgedeki inceleme ve denetlemelerini sürdürmektedir." denildi.