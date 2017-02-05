Hastanede park yeri kavgasÄ± bir vatandaÅŸ kalp krizi geÃ§irdi

Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi otoparkÄ±nda, araÃ§ park etme meselesi yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ä±kan kavga sÄ±rasÄ±nda yaÅŸlÄ± vatandaÅŸ kalp krizi geÃ§irerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gelen Mehmet Åžirin Kaya ile iki genç arasÄ±nda, araç park etme meselesi yüzünden otoparkta tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda aniden fenalaÅŸan yaÅŸlÄ± adam kalp krizi geçirdi. Hemen acil servise kaldÄ±rÄ±lan yaÅŸlÄ± adam yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

GENÇLERÄ° LÄ°NÇ ETMEYE KALKTILAR

OlayÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸlÄ± adamÄ±n yakÄ±nlarÄ± hastane önünde toplandÄ±. Polis hastane çevresinde yoÄŸun güvenlik önlemleri aldÄ±. Polisin tüm uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen daÄŸÄ±lmayan grup, yaÅŸlÄ± adamÄ±n ölümünden sorumlu tuttuklarÄ± iki genci linç etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. ZanlÄ±larÄ±n hastaneden çÄ±karÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda polis aracÄ±na doÄŸru saldÄ±ran kalabalÄ±k, arbedeye neden oldu. Zor anlar yaÅŸayan polis, iki zanlÄ±yÄ± güçlükle kalabalÄ±ktan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi önündeki gerginlik sürüyor.