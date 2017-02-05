Son dakika BakanlÄ±k o kurumlarÄ± VarlÄ±k Fonu'na devretti

Bakanlar Kurulu, Ziraat BankasÄ±, BOTAÅž, PTT, TÃœRKSAT, ETÄ° Maden, Ã‡aykur, BÄ°ST VarlÄ±k Fonu'na devredildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bakanlar Kurulunca, Türkiye Cumhuriyet Ziraat BankasÄ± AÅž, Boru HatlarÄ± ile Petrol TaÅŸÄ±ma AÅž, Türkiye Petrolleri AO, Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± AÅž, Borsa Ä°stanbul AÅž, Türksat Uydu HaberleÅŸme Kablo TV ve Ä°ÅŸletme AÅž'nin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamÄ±, Türk Telekomünikasyon AÅž'nin yüzde 6,68 oranÄ±ndaki Hazine'ye ait hissesi ile Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü ve Çay Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸünün Türkiye VarlÄ±k Fonuna aktarÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Antalya, AydÄ±n, Isparta, Ä°stanbul, Ä°zmir, Kayseri ve MuÄŸla'daki mülkiyeti Hazine'ye ait 46 taÅŸÄ±nmazlarÄ±n tahsisleri kaldÄ±rÄ±larak Türkiye VarlÄ±k Fonu'na devredildi.