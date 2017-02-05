BingÃ¶l'de ulaÅŸÄ±m felÃ§ oldu kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 3 metreyi buldu

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±mÄ± kapanan BingÃ¶l'de kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 3 metreyi buldu. YarÄ±n okullarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±p aÃ§Ä±lmayacaÄŸÄ± ise merak konusu.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±mÄ± kesilen Bingöl'ün KarlÄ±ova ilçesine baÄŸlÄ± 47 köy yolunun açÄ±lmasÄ± için baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer yer 3 metreyi bulduÄŸu bölgede iÅŸ makinalarÄ± ve kar temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve yüksek araçlar kar duvarlarÄ±nÄ±n arasÄ±ndan geçerek ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlamaya baÅŸladÄ±.KarlÄ±ova KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ekiplerin aralÄ±ksÄ±z 2 vardiya halinde yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarda; ÅŸu ana kadar 31 köye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanÄ±rken, 16 köy yolunun açÄ±lmasÄ± için kar temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Pazartesi günü okullarÄ±n açÄ±lmasÄ± nedeniyle çalÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten ekipler, öÄŸretmenlerin görevli olduklarÄ± köylere gidebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KAR KALINLIÄžI 3 METREYE ULAÅžTI

Bölgedeki ekiplerin son olarak Bingöl'ün KarlÄ±ova Ä°lçesi'ne 25 kilometre uzaklÄ±kta bulunan 110 nüfuslu Harmantepe Köyü'ne ulaÅŸmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürdüÄŸü ifade edildi. Harmantepe Köyü'nde bulunan hastalarÄ±n ilçe merkezine getirilmesi için 3 metrelik kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölgede çalÄ±ÅŸan ekipler, gece yarÄ±sÄ±na kadar köy merkezine ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± söyledi.