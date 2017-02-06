Bakanlar Kurulu Ziraat BankasÄ±, PTT, BÄ°ST ve TPAO'yu TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonuna devretti

BazÄ± kamu sermayeli ÅŸirketler ile Ã¶zelleÅŸtirme programÄ±nda bulunan birkaÃ§ ÅŸirkete ait hisseler TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu'na devredildi

Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Türkiye VarlÄ±k Fonu'na aktarÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan ÅŸirketler ve hisseler ÅŸöyle;

Türkiye Cumhuriyet Ziraat BankasÄ± AÅž

Boru HatlarÄ± ile Petrol TaÅŸÄ±ma AÅž (BOTAÅž)

Türkiye Petrolleri AO (TPAO)

Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± AÅž (PTT)

Borsa Ä°stanbul AÅž (BÄ°ST)

Türksat Uydu HaberleÅŸme Kablo TV ve Ä°ÅŸletme AÅž'nin sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamÄ±

Türk Telekomünikasyon AÅž'nin yüzde 6,68 oranÄ±ndaki Hazine'ye ait hissesi

Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü

Çay Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü

Bu kararÄ±n uygulanmasÄ±yla ilgili ortaya çÄ±kabilecek tereddütleri giderme ve gerektiÄŸinde uygulama esaslarÄ±nÄ± belirleme yetkisi BaÅŸbakan'da olacak.

Türkiye VarlÄ±k Fonu söz konusu ÅŸirketleri, Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan onaylanacak Stratejik YatÄ±rÄ±m PlanÄ± çerçevesinde yönetecek.

AyrÄ±ca mülkiyeti Hazine'ye ait olan Antalya, AydÄ±n, Ä°stanbul, Isparta, Ä°zmir, Kayseri ve MuÄŸla'da bulunan bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n tahsisleri de kaldÄ±rÄ±larak Türkiye VarlÄ±k Fonu'na devredilecek.

Söz konusu taÅŸÄ±nmazlar devir ve tescil iÅŸlemleri tamamlanÄ±ncaya dek Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yönetilecek.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ait 3 milyar lira da aktarÄ±ldÄ±

BaÅŸbakanlÄ±k'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Türkiye VarlÄ±k Fonu'na devredilen söz konusu ÅŸirketlerin mevcut yönetimleri ve iÅŸletme politikalarÄ± ile iÅŸ planlarÄ±nÄ±n, yatÄ±rÄ±m ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca, bu ÅŸirketlerle ilgili olarak, uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± da dahil olmak üzere ilgili paydaÅŸlarla saÄŸlanan iÅŸbirliÄŸinin sürdürüleceÄŸi kaydedildi.

Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ait veya bu fonun tasarrufunda bulunan 3 milyar lira tutarÄ±ndaki kaynaÄŸÄ±n en geç aktarÄ±m tarihini izleyen 3 ay içinde geri ödenmek kaydÄ±yla VarlÄ±k Fonu'na aktarÄ±lmasÄ± da kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Söz konusu karar da Pazar günü yürürlüÄŸe girdi.

AÄŸustos 2016'da kurulmuÅŸtu

BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Türkiye VarlÄ±k Fonu ile Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi Anonim Åžirketi, AÄŸustos 2016'da kurulmuÅŸtu. Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi Anonim Åžirketi'nin kuruluÅŸ amacÄ±, Türkiye VarlÄ±k Fonu'na baÄŸlÄ± alt fonlarÄ± kurmak ve yönetmekti.

Türkiye VarlÄ±k Fonu'nun kuruluÅŸ amacÄ± ise sermaye piyasalarÄ±nda araç çeÅŸitliliÄŸi ve derinliÄŸine katkÄ± saÄŸlamak, yurt içinde kamuya ait varlÄ±klarÄ± ekonomiye kazandÄ±rmak, dÄ±ÅŸ kaynak temin etmek, stratejik ve büyük ölçekli yatÄ±rÄ±mlara iÅŸtirak etmekti.

Kaynak: BBC Türkçe